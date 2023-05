Mercato Tlc, Iliad lancia Iliad business

A cinque anni dall’ingresso in Italia, la telco francese di telecomunicazioni ha raggiunto 9,6 milioni di utenti e aumenta sempre di più le sue quote di mercato Sim

A cinque anni dall’ingresso in Italia Iliad, la telco francese di telecomunicazioni, ha raggiunto 9,6 milioni di utenti e aumenta sempre di più le sue quote di mercato Sim (l’8,9% a dicembre) avvicinandosi alle tre principali concorrenti: Tim (28,4%), Vodafone (27,5%) e WindTre (24,2%). Il focus per il momento è solo sul mobile con un’offerta che sembra pensata soprattutto per le pmi italiane e i professionisti. Niente fibra e niente offerte dedicate alle grandi aziende. “Preferiamo essere chiari e fare un passo alla volta”, ha spiegato l’amministratore delegato della divisione italiana Benedetto Levi parlando con i giornalisti nel corso della presentazione di “Iliadbusiness” a Milano. “Quando ci sentiremo pronti ci lanceremo anche nel settore fibra per le aziende”.