Vodafone verso il taglio di 11mila posti di lavoro in tre anni

Vodafone deve cambiare. E per farlo - come annunciato dall’amministrato delegato, Margherita Della Valle – potrebbe essere costretta a tagliare 11mila posti in 3 anni. "La nostra prestazione non è stata abbastanza buona. Per un risultato costante, Vodafone deve cambiare", le parole di Della Valle.