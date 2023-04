Chi è Margherita Della Valle, nuova ad del gruppo Vodafone

La dirigente, che aveva assunto ad interim la guida di Vodafone group dopo l'uscita di Nick Read, è stata nominata group chief executive ascolta articolo Condividi

Margherita Della Valle è la nuova amministratrice delegata di Vodafone group. La dirigente, che aveva assunto ad interim la guida di Vodafone group dopo l'uscita di Nick Read, è stata nominata group chief executive. "Il consiglio e io siamo rimasti colpiti dal suo ritmo e dalla sua risolutezza nell'iniziare la necessaria trasformazione di Vodafone - ha commentato Jean-François van Boxmeer, presidente del gruppo Vodafone -. Margherita ha il pieno supporto mio e del Consiglio per i suoi piani affinché Vodafone fornisca una migliore esperienza ai clienti, diventi un'azienda più semplice e acceleri la crescita".

Margherita Della Valle - ©Ansa

Chi è Margherita Della Valle Della Valle, 58 anni e madre di due figli, dopo la laurea alla Bocconi in Discipline economiche e sociali e i primi quattro anni passati in Montedison, si è occupata per tutta la sua carriera del mondo della telefonia. Nel 1994 è stata tra i primi 25 assunti di Omnitel (acquistata poi da Vodafone pochi anni dopo) poi è riuscita a scalare tutte le posizioni prima in Italia poi a livello globale diventando nel 2007 direttrice finanziaria per l'Europa e controller di gruppo nel 2010. Ha raggiunto poi la posizione di vicedirettrice finanziaria di gruppo quando al comando c'era l'italiano Vittorio Colao poi nel 2018 è diventata chief financial officer prendendo il posto di Nick Read dopo che quest'ultimo era stato chiamato a sostituire Colao alla guida del gruppo. A fine 2022 Read ha lasciato a sorpresa il posto di amministratore delegato e a Della Valle è stato affidato l'interim in attesa della nuova nomina. Fino a quando il compito è stato dato proprio a lei "dopo una rigorosa ricerca interna ed esterna", ha spiegato il presidente Van Boxmeer.

Lo stipendio

Secondo quanto riporta Ansa, per il suo ruolo di amministratrice delegata Della Valle riceverà uno stipendio base di 1,25 milioni di sterline (ai cambi attuali circa 1,6 milioni di euro) e un bonus fino al 200% del compenso base. Il piano di incentivazione a lungo termine prevede inoltre un bonus fino a un massimo del 500% del compenso base. Gli accordi sulla remunerazione includono poi una pensione, pari al 10% del compenso base come indennità e un'indennità per l'auto di 19.200 sterline.

Della Valle: "Per realizzare il suo potenziale Vodafone deve cambiare" Nella sua prima dichiarazione da amministratrice delegata Della Valle ha dichiarato che Vodafone "per realizzare il suo potenziale, deve cambiare". Per la dirigente la il gruppo "ha una posizione unica in Europa e in Africa con solide relazioni con i clienti, reti e persone. Sappiamo di poter fare di meglio. Il mio obiettivo sarà migliorare il servizio per i nostri clienti, semplificare la nostra attività e crescere". A quanto si è appreso, oltre ad essere nominata group chief executive, Margherita Della Valle continuerà a lavorare anche come group chief financial officer fino a quando non sarà completata una ricerca esterna per un nuovo direttore finanziario.