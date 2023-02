1/10

In occasione del Safer Internet Day, la giornata dedicata alla sicurezza online, che si celebra in tutto il mondo ogni 7 febbraio, in oltre 100 Apple Store europei si tengono sessioni gratuite dedicate a genitori e insegnanti per illustrare i principali strumenti messi a disposizione della società americana per monitorare e proteggere l'attività dei minori che utilizzano i propri dispositivi. L'iniziativa ha il titolo "L'abc: bambini e dispositivi"

Safer Internet Day, i consigli di Apple per una navigazione sicura