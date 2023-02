Apple, ricavi trimestre sotto le attese: -4,36% a Wall Street

Apple ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio fiscale con ricavi in calo a 117,15 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 121,14 miliardi. L'utile è calato a 29,99 miliardi, o 1,88 dollari per azione, sotto le attese degli analisti. I titoli Apple scendono a Wall Street, dove arrivano a perdere il 4,36%. E i numeri sono negativi anche per Amazon e Google, che perdono rispettivamente il 5 e il 3% in Borsa.