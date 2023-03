Amazon Trading, la truffa telefonica che però non c'entra con Amazon

Le chiamate con voce registrata propongono servizi di acquisto e la vendita di azioni in Borsa, ma sono un imbroglio. Milioni di utenti le denunciano, ma sono difficili da bloccare ascolta articolo Condividi

Centinaia di chiamate con voce registrata che arrivano ad ogni ora del giorno. Tutte provenienti da numeri diversi. Propongono investimenti acquistando azioni Amazon "ma non sono realmente riconducibili ad Amazon e risultano finalizzate all’acquisizione di dati personali e/o somme di denaro degli utenti", avverte la Consob. "Attenzione, è una truffa bella e buona". A lanciare l’allarme sono le associazioni dei consumatori che mettono in guardia milioni di cittadini presi di mira da questo “telemarketing aggressivo”.

Colpa della tecnologia

approfondimento Amazon taglia altri 9mila posti di lavoro Le chiamate, come spiega il Fatto Quotidiano, vengono fatte usando chatbot in grado di bypassare l’iscrizione al Registro delle Opposizioni per i numeri dei cellulari. E le chiamate arrivano da numeri di cellulare leggibili, senza la dicitura anonima o i prefissi esteri.

L'allarme di Codacons approfondimento Le novità del decreto consumatori: da saldi a bagarini a recensioni "Attenzione perché si tratta di una truffa bella e buona", mette in guardia il Codacons che chiarisce: "La stessa Amazon, all’interno del proprio sito internet, nella sezione “Sicurezza e Privacy”. E specifica: "Le comunicazioni via e-mail, sms o telefono da parte di Amazon non includono mai richieste di informazioni personali e/o proposte di investimenti finanziari finalizzati a opportunità di guadagno".

L'avvertimento di Consob approfondimento Ecobonus e bonus facciate, truffa da 1,7 miliardi di euro ad Avellino Già l’anno scorso la Consob avvertiva: “Queste proposte, oggetto di campagne pubblicitarie promosse da soggetti non identificati attraverso internet e telefono, si configurano come truffe, in quanto non sono realmente riconducibili ad Amazon e risultano finalizzate all’acquisizione di dati personali e/o somme di denaro degli utenti”.

Non soltanto Amazon

approfondimento Truffe "romantiche", sottraggono 400mila euro a 32 vittime: 8 arresti “Si tratta di un nuovo aspetto molto preoccupante”, spiega l'avvocato Anna D'Antuono dell’Aduc su La Stampa. Vengono utilizzati i brand famosi di società quotate in Borsa come Amazon, Juventus, Ferrari e Poste Italiane. “Abbiamo verificato che il broker ha licenza nelle Isole Vergini Britanniche e quindi è del tutto abusivo in Italia”, spiega l’avvocato. E' possibile segnalare i fatti all'Agcom ma i tempi dell'istruttoria sono lunghi e le sanzioni non commisurate alla gravità dei fatti.