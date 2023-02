6/8 ©Ansa

Dietro alla prospettiva del guadagno facile può celarsi una truffa. Una delle cose da fare subito è accertare di non essersi imbattuti in uno schema di Ponzi, modello di vendita truffaldino in cui i rendimenti dei capitali investiti da parte delle vittime non sono altro che i capitali di nuovi investitori, del tutto ignari anche loro della truffa. Quando la 'bolla' scoppia non solo non ci sono i guadagni, ma neanche i capitali investiti inizialmente