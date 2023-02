Crypto, l'italiana The Rock sospende attività. La SEC indaga su Paxos

Acque di nuovo agitate nel complicato mare delle criptovalute, al di qua e al di là dell’Oceano Atlantico. Se a fine 2022 la mega truffa FTX aveva scosso dalle fondamenta il mercato, anche in questo scorcio di 2023 (vedi il crack Genesis) non mancano i casi spinosi. In America la SEC (l’autorità di controllo della Borsa) ha acceso un faro su Paxos, società che emette le ‘stablecoin’ Binance USD (le stablecoin sono criptomonete dal valore più stabile, perché agganciato a un asset “reale” come l’oro o, in questo caso, il dollaro americano). La Securities and Exchange Commission non ha ancora avviato un'azione ufficiale, ma le voci si susseguono e vengono seguite con grande attenzione dagli operatori, perché una procedura ufficiale potrebbe avere enormi implicazioni per tutte le stablecoin e l’intero mercato, che vale circa 137 miliardi di dollari.

SEC indaga su Paxos per possibili irregolarità

Paxos avrebbe commesso alcune irregolarità nell’emissione e circolazione di questa criptovaluta; peraltro la società Bincance – la più grande borsa di scambio di criptovalute al mondo, che ha creato l’omonima criptovaluta e ha concesso a Paxos la “licenza” per emetterne a sua volta – ha preso subito le distanze dalla condotta di Paxos. In attesa di conoscere nel dettaglio le accuse delle autorità, Paxos ha già perso circa 700 milioni di giro d’affari.