Amazon taglia altri 9mila posti di lavoro

L'ad: "Decisione difficile per il bene della società"

leggi anche

Ad annunciarlo ai dipendenti è stato l’amministratore delegato Andy Jassy, come anticipato da Cnbs. "Vi scrivo per condividere che intendiamo eliminare altre 9.000 posizioni nelle prossime settimane. Questa è una decisione difficile ma che riteniamo sia per il bene della società nel lungo termine", si legge nella comunicazione di Jassy.