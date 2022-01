Iliad lancia il suo piano per la rete fissa

L’azienda francese, che in Italia è il quarto operatore mobile con 8,5 milioni di clienti, ha presentato la sua offerta per la casa

A 3 anni e mezzo dal debutto in Italia con l’offerta mobile, Iliad ha annunciato il suo piano per la rete fissa. L’azienda francese - che nel nostro Paese ha raggiunto 8,5 milioni di clienti, diventando il quarto operatore mobile - si impegna quindi a portare internet anche nelle case. L’amministratore delegato di Iliad, Benedetto Levi, ha spiegato che l’offerta riguarderà solo connessioni in fibra FTTH e che, grazie a un accordo con Open Fiber, potrà raggiungere circa 7,5 milioni di case e 250 città.

I dettagli

Presentato anche “Iliadbox”, un router dal design circolare sviluppato al 100% internamente, sia per la parte hardware sia per la parte software. La promessa è quella di una connettività fino a 5 Gbit/s in download in sei milioni di case (dove i Gigabit vanno però considerati come velocità complessiva disponibile al router e non come velocità massima). Per tutte le altre potenziali utenze, cioè 1,4 milioni di case, saranno garantiti 1 giga in download e 300 mega in upload. Il tutto a 15,99 euro al mese per chi sceglie Iliad anche sul mobile, 23,99 per chi aderisce solo alla rete fissa.

Le parole dell'amministratore delegato

Levi, nel corso della presentazione, si è detto molto soddisfatto del percorso fatto finora da Iliad in Italia: “Abbiamo mantenuto le promesse. Oggi abbiamo 8,5 milioni di utenti sul mobile e, da un’indagine Ipsos condotta nelle prime settimane di gennaio, il tasso di soddisfazione è del 97%”. L’obiettivo è quello di non fermarsi. Qualche mese fa Iliad ha rilevato il 12% di Unieuro diventandone il primo azionista. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile accordo con Vodafone. Ma su questo punto, Levi tira dritto: “Andiamo avanti assolutamente da soli per la nostra strada”.