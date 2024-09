Swisscom, dall’Ue il via libera per l’acquisizione di Vodafone Italia

La Commissione europea ha deciso di dare il via libera per l'acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, ai sensi del regolamento relativo alle sovvenzioni estere. Lo ha confermato la società svizzera di telecomunicazioni. Nel complesso, è emerso, l'operazione sarà pari ad 8 miliardi di euro . Lo scorso maggio era stato ottenuto il via libera incondizionato sia da parte dalla Commissione federale della concorrenza (Comco) svizzera sia da parte della presidenza del Consiglio dei ministri italiano, che si è espressa sulla questione nell'ambito della cosiddetta legislazione sul “golden power”.

Le ulteriori approvazioni normative

L'operazione, comunque, resta ancora soggetta ad ulteriori approvazioni normative, tra le quali quella dell'Antitrust italiano, che ha avviato di recente un'indagine approfondita per valutare l'acquisizione, in base alle norme italiane sul controllo delle operazioni di concentrazione. L'Agcom vuole valutare, infatti, una potenziale minaccia per i consumatori. L'operazione potrebbe apparire suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante, come ha segnalato la stessa autorità in una nota. Swisscom aveva annunciato a marzo di aver stipulato accordi vincolanti per l'acquisizione del 100% di Vodafone Italia, filiale del gruppo britannico Vodafone, con l’idea di fonderne le attività con la propria controllata italiana, Fastweb.

