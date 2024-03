Swisscom verso acquisizione Vodafone Italia per 8 miliardi

L'operatore svizzero delle telecomunicazioni spera di concludere l'operazione, che è soggetta ad approvazione normativa, nel primo trimestre del 2025. Vodafone ha concordato con Swisscom che continuerà a fornire determinati servizi per altri 5 anni. Fastweb si è affermata come "operatore leader nel quarto mercato europeo della banda larga" ascolta articolo

Swisscom acquisterà la filiale italiana di Vodafone per 8 miliardi di euro con l'obiettivo di fonderla con la propria filiale Fastweb. L'operatore svizzero di telecomunicazioni, come riporta Il Sole 24 ore, ha firmato un accordo vincolante con il gruppo britannico per rafforzare "notevolmente" la propria posizione in Italia, dove il gruppo è presente dal 2007 con Fastweb.

La trattativa A fine febbraio Vodafone aveva indicato di essere in trattative avanzate con Swisscom per vendere la sua filiale italiana, preferendo Swisscom alla francese Iliad. L'operatore svizzero ha stimato che la fusione di Vodafone Italia e Fastweb "sbloccherà un valore significativo" tra cui economie di scala, una struttura dei costi più efficiente e sinergie significative di 600 milioni di euro all'anno. Fastweb è la divisione di Swisscom a piu' rapida crescita. Negli ultimi dieci anni, Fastweb si è affermata come "operatore leader nel quarto mercato europeo della banda larga". approfondimento Swisscom pronta a comprare Vodafone Italia, trattativa avanzata

Vodafone: possibili altre collaborazioni con Swisscom In Italia, spiega Vodafone, "non era possibile raggiungere un ROCE (return on capital employed") superiore al costo del capitale". Al termine delle trattative, spiega in una nota, Vodafone Italia è stata valutata un multiplo di circa 7,6 volte l'EbitdaaL e di 26 volte l'operating free cash flow eatteso per il 2024, la valutazione quest'ultima "più alto di qualsiasi transazione di mercato Vodafone degli ultimi 10 anni". Vodafone ha concordato con Swisscom che continuerà a fornire determinati servizi per un massimo di 5 anni. Per il primo anno è stabilito un compenso di 350 milioni ma continuano le discussioni per una "collaborazione commerciale in un'ampia gamma di settori, oltre l'Italia". approfondimento Vodafone down, problemi di rete in Italia: cosa è successo