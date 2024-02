Vodafone down, problemi di rete in Italia: cosa è successo

Gli utenti più colpiti sono stati quelli di Ho e Postemobile, operatori che utilizzano proprio la rete Vodafone. La principale difficoltà segnalata riguarda il traffico dati. L'azienda ha chiesto scusa per i disagi e ha comunicato "di esser prontamente intervenuta per il ripristino, avvenuto a partire dalle 14.30 di oggi"

Alcuni problemi sulla rete Vodafone sono stati registrati dagli utenti in tutta Italia, in particolare per il traffico dati. Le difficoltà alla navigazione online sono state rilevate dal sito Downdetector con un picco di segnalazioni dalle 13 di oggi.