Confindustria, Bonomi a Conte: se fallisce sul Recovery si va a casa

Le parole del presidente degli industriali all’Assemblea generale: “Il danno per il Paese sarebbe immenso e lo pagheremmo tutti per anni a venire. Semplicemente non possiamo permettercelo"

"Se si fallisce nel compito che abbiamo di fronte (sul Recovery Fund, ndr), nei pochi mesi ormai che ci separano dalla precisa definizione delle misure da presentare in Europa, non va a casa solo lei. Andiamo a casa tutti". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'Assemblea generale dell'associazione delle imprese rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presente in sala spiegando che "in quel caso il danno per il Paese sarebbe immenso e lo pagheremmo tutti per anni a venire. Semplicemente - ha sottolineato - non possiamo permettercelo".