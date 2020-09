"Quel che non meritano le nostre ragazze e i nostri ragazzi è assistere a polemiche sterili che si consumano sulla loro pelle. No a slogan e frasi ad effetto che puntano alla pancia dell'elettorato". Così la ministra dell'Istruzione alla Camera sulla ripresa dell'anno scolastico

Tempo pieno, mensa, meno scontri politici e più investimenti: nel quadro di un ritorno in classe complesso, con l'emergenza sanitaria in corso (LIVEBLOG - SPECIALE CORONAVIRUS), la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina rassicura sulla ripartenza dell'anno scolastico 2020/21. "La refezione scolastica, la ricreazione e tutti i momenti di pausa dall'attività didattica, - ha detto la ministra nel suo discorso alla Camera - sono momenti assolutamente importanti per lo sviluppo del ruolo sociale, di valorizzazione e di crescita di ogni alunno. Alle

scuole è stata per questo raccomandata la massima cura nel cercare e trovare apposite soluzioni, tutte quelle percorribili, pur di non sacrificare lo svolgimento di momenti di aggregazione cosi' importanti nella crescita individuale". Azzolina poi assicura: "Saranno necessari adattamenti, ci saranno nuove regole, ma nessuno vuol togliere il tempo pieno ai bambini. Dove ci sono delle criticitài nostri Uffici Scolastici

Regionali stanno intervenendo a supporto delle scuole. In raccordo con i Comuni che gestiscono il servizio mensa", ha concluso.

"Stop a scontri politici e inutile slogan"

"Quel che non meritano le nostre ragazze e i nostri ragazzi, il personale della scuola, le famiglie è assistere a polemiche sterili che si consumano sulla loro pelle. Non meritano di ascoltare slogan e frasi ad effetto che puntano alla pancia dell'elettorato, ma non lasciano poi nulla di concreto sul tavolo, nessuna vera proposta, nessuna iniziativa reale. Mi auguro che la grande lezione di lavoro costante, sacrificio e resilienza offerta dal sistema nazionale di istruzione e formazione in queste settimane che, unito, ha lavorato per la ripresa, possa davvero orientare il dibattito in modo diverso".