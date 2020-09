Conte: "Non c'è motivo per essere pessimisti"

approfondimento

Intanto Conte - intevistato dal Foglio.it - ha già fatto sapere: "Da padre ancor prima che da Presidente del Consiglio comprendo le preoccupazioni dei genitori ma posso garantire che il Governo sta lavorando alacremente affinché il rientro a scuola avvenga in piena sicurezza. Non c'è alcun motivo per essere pessimisti, perché per la scuola abbiamo fatto in pochi mesi ciò che in decenni non è stato fatto, stanziando da gennaio a oggi 7 miliardi di euro, di cui 2,9 solo per la ripartenza" (COSA SUCCEDE SE UN ALUNNO O UN INSEGNANTE SONO POSITIVI - ENTRO OTTOBRE TUTTI I BANCHI NUOVI).