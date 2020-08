Salvini ribadisce: “Ho dato indicazione che chiunque abbia preso o fatto richiesta del bonus venga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato". Intanto, il presidente dell'Inps Pasquale Tridico è pronto a rivelare i nominativi dei parlamentari che hanno incassato i 600 euro

“Ho dato indicazione che chiunque abbia preso o fatto richiesta del bonus venga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato". A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini che, ad Agorà Estate, è tornato sul caso dell'assegnazione del bonus per le partite Iva a parlamentari e consiglieri. La linea ribadita da Salvini era già stata confermata anche dal presidente del Veneto, Luca Zaia: “Se fosse per me quella persona non la candiderei”, aveva detto. Intanto, secondo Repubblica, il presidente dell'Inps Pasquale Tridico sarebbe pronto a rivelare i nomi dei parlamentari che hanno incassato il bonus.

Consegna nomi già oggi, se Fico ne farà richiesta approfondimento Quanto guadagnano i politici? Le cifre dai senatori ai consiglieri com I nomi saranno inoltrati al presidente della Camera già oggi, 12 agosto, se Roberto Fico ne farà formale richiesta. Nelle scorse ore, il Garante della privacy aveva fatto sapere che non c'erano ostacoli alla pubblicità dei nomi dei soggetti coinvolti nella vicenda: "La privacy non è d'ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell'interessato”, si legge in una nota diffusa dall’Autorità.

Oltre 240 rinunce a privacy da M5s approfondimento Consigliere Lega, ho preso 2 bonus Intanto, emerge che sarebbero oltre 240 le dichiarazioni dei parlamentari M5s fino ad ora pervenute al Movimento per rinunciare alla privacy e consentire all'Inps di fare i nomi. Lo si apprende in ambienti del Movimento 5 Stelle. Altre ne stanno continuando ad arrivare mentre, contestualmente, si aggiungono le dichiarazioni di chi dichiara di non possedere una partita Iva.