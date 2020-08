15/16 ©Ansa

Proporzionati anche i compensi per vicesindaco e assessori. Il primo percepisce il 15% dell’indennità prevista per il sindaco nei Comuni con meno di mille abitanti; il 20% nei Comuni fino a 5.000 abitanti; il 50% in quelli fino a 10mila abitanti; il 55% in quelli fino a 50mila; il 75% in quelli con oltre 50mila abitanti. Gli assessori, per fare degli esempi, vanno da poco più di 2mila euro nei Comuni capoluogo di provincia, a poco più di mille in quelli sopra i 20mila abitanti, fino ai circa 250 euro per i paesi con meno di mille abitanti