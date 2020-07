Il capo politico assicura sulla tenuta del Movimento dopo le critiche interne per la gestione della trattativa sulla nomina dei nuovi presidenti delle Commissioni parlamentari. E sul fondo Salva-stati: "È pericoloso, non c’è ancora l’assoluta certezza che non ci siano condizionalità"

Il M5S resta convinto della "pericolosità e non adeguatezza" del Mes, ha spiegato Crimi. "Non abbiamo certezze, il sito (del Mes, ndr) può dire quello che vuole ma i trattati prevedono che il board può andare a imporre delle condizioni", ha detto. Il capo politico del M5s ha aggiunto: "Se questo cambiasse, a quel punto non sarebbe più il Mes e diamogli allora un altro nome".

Migranti, "no a politiche più morbide"

Sul tema dei migranti, Crimi ha evidenziato il suo no a una “politica più morbida”. Secondo il capo politico pentastellato, che si è soffermato sull’intesa raggiunta nella maggioranza sulla revisione dei decreti sicurezza: “Ieri c'è stato un accordo tecnico ma ci sono elementi di fermezza. Dobbiamo trasmettere il messaggio che non ci saranno politiche più morbide”, ha sottolineato Crimi. “Il primo messaggio riguarda i rimpatri: il ministro dell'Interno e degli Esteri stanno lavorando su questo. Sono segnali che fanno capire che non si viene in Italia nella speranza di una sanatoria, non possiamo vanificare gli sforzi fatti. Stiamo lavorando per due navi per la quarantena. Per garantire massima sicurezza ai cittadini".

Autorizzazione a procedere Salvini, "avremmo votato allo stesso modo nel governo precedente"

Crimi è tornato inoltre sul voto in Senato che ha autorizzato il processo contro l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, e alla domanda su come il M5s si sarebbe comportato se fosse stato ancora in carica il governo precedente, ha risposto: "Avremmo votato allo stesso modo".