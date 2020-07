"Basta definire l'immigrazione un'emergenza"

“Quella dei migranti non è un’emergenza, bisogna finirla con la storia dell’emergenza migranti - ha spiegato Fratoianni -. Non è un questione di valutazione politica, di etica o di buonismo e non c’entra nulla il fatto di avere una visione più o meno aperta sulle politiche migratorie, l’immigrazione non è un’emergenza ma un fatto strutturale, che come tutte le cose complesse comporta problemi e criticità”. “La questione dell’immigrazione va affrontata seriamente – ha continuato -. È fatta di politica internazionale, di cooperazione, di politica interna, di sicurezza e attenzione alla salute. Va affrontata con particolare attenzione in un momento come questo in cui viviamo una difficoltà. Tutto deve adattarsi al contesto che stiamo affrontando, ma siamo davanti a un fenomeno che continuare a definire emergenziale aiuta solo a non gestirlo e a far crescere la speculazione”.