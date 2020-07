Recovery Fund, Patuanelli a Sky TG24: "No fondi per Alitalia e Ilva"

Il ministro dello Sviluppo economico ha spiegato che “ci sono già le risorse" per la compagnia aerea e l’acciaieria. Sull’eventuale istituzione di una Bicamerale per l’utilizzo dei 208 miliardi ottenuti da Bruxelles ha aggiunto: “Il parlamento deciderà quale strumento preferisce per rapportarsi al governo, ma non abbiamo tempi così lunghi”

"I soldi del Recovery Fund non saranno usati per interventi su Alitalia o Ilva". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli intervenendo a Sky TG24 Economia, sottolineando che "le risorse per interventi come quelli su Ilva e Alitalia ci sono già". Per il ministro dello Sviluppo economico i 209 miliardi ottenuti nella trattativa a Bruxelles saranno destinati per "rafforzare le dinamiche di filiere e per favorire l'aumento delle dimensioni delle imprese italiane”. Sempre sul tema Recovery Fund (COSA PREVEDE) e sull’eventuale istituzione di una Bicamerale, Patuanelli ha spiegato: "Non credo sia necessaria o non necessaria. Il parlamento deciderà quale strumento preferisce utilizzare per rapportarsi al governo, ma credo che non abbiamo tempi così lunghi. Se il parlamento vuole dotarsi di una Commissione non c’è alcun problema".

“Su utilizzo fondi Ue serve ruolo forte del governo” leggi anche Recovery Fund, verso due commissioni parlamentari monocamerali Secondo Patuanelli, nel decidere l’utilizzo dei fondi europei ci deve essere "un ruolo forte del governo nel determinare alcune linee di scelta e alcune decisioni su come andremo a investire. La capacità di questo governo si misurerà nel modo in cui troveremo la forza di investire le risorse europee. Non spendere o usarle, ma investirle".

"Su Mes rassicurazioni ancora parziali e incerte" approfondimento Tutte le risposte sul prestito Mes "Oggi come oggi - ha proseguito il ministro - le rassicurazioni sull’assenza di condizionalità ci sono in parte e sono però temporanee, non si è andati a toccare il trattato costitutivo del Mes. C’è una comunicazione dell’Unione Europea sulla disapplicazione temporanea di alcuni passaggi del trattato". Per Patuanelli tutto dipende "da quando la sospensione di questi parametri del Mes verrà meno cosa succederà. Il Recovery Fund ha alcune condizionalità, ma sono chiare e permanenti, mentre una parte di quelle del Mes è ancora molto incerta”.

"Rafforzare digitalizzazione e detassare utili reinvestiti" vedi anche Recovery Fund, piano da 137 progetti per utilizzare i fondi Ue. FOTO Tra gli obiettivi citati per incidere sui sistemi produttivi il ministro pensa “a innovazione, digitalizzazione delle imprese e a un rafforzamento di tutto il pacchetto 4.0”. Secondo Patuanelli “è fondamentale arrivare a una detassazione totale di ciò che viene reinvestito in azienda. Al di là delle risorse pubbliche, ci deve essere la capacità di mobilitare le risorse private delle aziende”.