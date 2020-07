Da Mps ad Autostrade, gli ultimi interventi pubblici nell'economia

1/6 ©Getty

Monte dei Paschi di Siena - Lo Stato oggi detiene il 68,25 per cento della banca di Siena. Nel 2017 Mps chiese l’intervento pubblico per la ricapitalizzazione precauzionale e il ministero dell’Economia utilizzò quindi 5,4 miliardi per acquistare le sue azioni. Nei piani iniziali lo Stato sarebbe dovuto poi uscire dalla banca, ma per ora non è accaduto. Se lo intendesse fare oggi, venderebbe le azioni a un valore più basso di circa il 90 per cento rispetto a quando le ha acquistate, con una conseguente perdita per i contribuenti

