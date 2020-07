Migranti, nella notte sbarcate 314 persone a Lampedusa

Sono 13 gli sbarchi avvenuti a Lampedusa tra le 23 di ieri e le 7 del mattino di oggi che hanno portato sull'isola 314 persone di origine tunisina. I nuovi arrivi gravano ulteriormente sull'hotspot di Lampedusa, ormai al collasso, che ospita 1.101 migranti a fronte di 95 posti disponibili. Gli ultimi 154 migranti, arrivati con 11 barchini, non sono stati portati in contrada Imbriacola, dove sorge la struttura di prima accoglienza, ma sono stati lasciati sul molo Favarolo.

Gli sbarchi

I barchini, intercettati stanotte dalla Guardia di finanza, erano a circa 6 miglia di distanza dalla costa ed erano composti da un minimo di 7 persone a un massimo di 17. La Guardia costiera ha rintracciato, sempre a largo di Lampedusa, anche un grosso peschereccio con a bordo 160 tunisini. Ci sono stati inoltre tre sbarchi autonomi: a mezzanotte sono stati rintracciati alla Cupola bianca 12 persone, alle 4:20 i carabinieri hanno bloccato un'altra dozzina di persone a molo Madonnina e infine alle 7,30 sono stati 17 i migranti trovati nel medesimo luogo.

Positivo un 17enne nell'hotspot

Un 17enne egiziano, sbarcato a Lampedusa lo scorso lunedì e ospite dell'hotspot, è risultato positivo al tampone rinofaringeo Covid-19. L'esito dell'esame è arrivato nelle ultime. Il giovane, così come era già accaduto nei giorni scorsi per un uomo e il figlio (marito e padre della somala incinta ricoverata nell'ospedale Cervello a Palermo), è stato posto in isolamento in una stanza dell'unico padiglione operativo dell'hotspot.