Il premier ha scritto a Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi per chiedere un faccia a faccia in cui discutere del piano di rilancio del Paese nei prossimi mesi dell'emergenza coronavirus. Forza Italia: andremo con dossier proposte

Un incontro con le opposizioni di centrodestra per discutere del piano di rilancio del Paese nella Fase 3 dell’emergenza coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ). È il piano del premier Giuseppe Conte che ha invitato i leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia per un faccia a faccia che dovrebbe tenersi a breve.

Conte invita Salvini a incontro

Fonti della Lega hanno confermato che Conte ha scritto al leader del partito Matteo Salvini per invitarlo ad un incontro. In giornata il segretario leghista era stato polemico in merito: "Dopo la passerella in villa eravamo rimasti che ci avrebbe convocato a Palazzo Chigi, ma ancora niente. Mi chiedo se a Conte hanno rubato il telefonino...". Poche ore dopo è arrivato poi l’invito.