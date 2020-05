Silvia Romano, Conte: nessuno sa cosa ha passato

C'è spazio anche a una riflessione sul caso di Silvia Romano ( CHI È ) nella conferenza stampa del Governo dopo il varo del Decreto Rilancio. "Non avevo presente quello che è stato detto su Silvia Romano ma non si speculi. Chiunque abbia da speculare su Silvia Romano dovrebbe trovarsi a 23 anni rapito in Kenia, essere trasportati nella foresta bendati, passati in 4 rifugi consecutivi con guardiani armati. Dopo il ritorno potremo ascoltare e verificare tutte le conseguenze del caso", ha sottolineato il premier Giuseppe Conte commentando le frasi del leghista Pagano che ha definito Silvia Romano "neo terrorista". ( L’ARRIVO A CIAMPINO – FOTO – L’ARRIVO A CASA A MILANO )

La provocazione del leghista Pagano: “È una neo-terrorista”

Quest’oggi, in Aula, durante l'illustrazione di un ordine del giorno al decreto Covid (GLI AGGIORNAMENTI), il deputato leghista Alessandro Pagano, a proposito di Silvia Romano, aveva detto: "Quando è tornata una neo-terrorista, perché questo è El Shabaab, sono andati ad accoglierla". L’onorevole ha poi criticato il governo perché al funerale di un poliziotto morto per coronavirus non era presente nessun rappresentante politico, a differenza di quanto accaduto per il ritorno della cooperante internazionale rapita in Kenya. Immediate le voci di protesta che si sono levate dall'emiciclo, soprattutto da esponenti del Pd. In serata Pagano si è poi scusato per le dichiarazioni.