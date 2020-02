Sta creando non poche polemiche la diretta Facebook realizzata ieri sera da Attilio Fontana, in cui il governatore lombardo ha annunciato di essere in autoisolamento dopo che una sua collaboratrice è risultata positiva al nuovo coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI). Nel video il presidente della Regione indossa una mascherina di carta senza filtro e dichiara: “Anche noi ci siamo sottoposti ai tamponi, ma siamo risultati negativi. In ogni caso, abbiamo deciso di metterci in autoquarantena, come tutti gli altri cittadini, per evitare la possibilità di contagiare qualcun altro se, nel frattempo, dovessimo positivizzarci. Pertanto ho già indossato questa mascherina e la indosserò anche nei prossimi giorni, per cui se mi vedete così non vi spaventate”. Le critiche riguardano da un lato l’accusa di alimentare il panico con inutili allarmismi, dall’altro il tipo di mascherina indossato da Fontana, che sarebbe comunque non corretto (LO SPECIALE - I NUMERI VERDI DELLE REGIONI - LA DIFFUSIONE IN UNA MAPPA ANIMATA).

Fontana: "Mascherina sbagliata? Le uniche che restano"

Proprio su questo punto il governatore della Lombardia, ai microfoni di Rtl 102.5, ha ammesso che la mascherina non era quella corretta ma queste "sono le uniche che ci restano”. Poi ha lanciato un appello: "Sono un po' nervoso perché - ha detto - non sono in grado di fornircele. Quindi se qualche privato è in grado ce lo faccia sapere”. "Non è una malattia grave ma ha la problematica di diffondersi a una velocità impressionante”, ha aggiunto. "Bisogna avere rispetto degli altri. Quindi pur essendo negativo - ha proseguito - dato che ho avuto rapporto quotidiani con una persona contagiata devo muovermi con cautela", ovvero usando la mascherina. In questo modo "se nei prossimi 12 giorni per caso diventassi positivo evito di infettare". Fontana ha parlato di 12 giorni "perché da tre giorni non vedo" la persona contagiata (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - TUTTI I NUMERI E LE MISURE ADOTTATE - COME LAVARSI BENE LE MANI,I CONSIGLI OMS - LE TAPPE DELLA VICENDA - COME SPIEGARLO AI BAMBINI).

Le critiche sui social

In molti sui social network hanno però criticato il gesto di Fontana, accusandolo di creare allarmismo e di causare potenziali danni economici. Da più parti gli è stato fatto notare che, mentre le attuali prescrizioni sanitarie prevedono tamponi solo per chi presenti sintomi e indicano la mascherina come non necessaria (con la raccomandazione di lavarsi spesso e bene le mani), nel filmato il governatore si comporta diversamente. “Una immagine che da sola può valere 1 punto di PIL IN MENO”, scrive un utente su Twitter, dove l'hashtag #Fontana è diventato tra i più dibattuti.

I commenti politici

"Era proprio necessario per il presidente Fontana farsi immortalare sui social con una mascherina alla bocca? Penso proprio di no. In un momento come questo le istituzioni devono dare un segno di equilibrio e compostezza e lavorare sodo con serietà, evitando di alimentare panico per non danneggiare ulteriormente i cittadini e il Paese. Purtroppo non mi pare che farsi fotografare in quel modo aiuti a tenere questo atteggiamento”, è il commento del deputato ed ex Segretario Pd Maurizio Martina. Concorda anche il leader di Azione Carlo Calenda: “La spettacolarizzazione di una vicenda che sta assumendo contorni grotteschi. Lombardi hanno reagito con pragmatismo e serietà. Questa foto lo danneggerà inutilmente”.