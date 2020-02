“Io non avrei fatto la foto con la mascherina, ma qui siamo alle scelte personali. Il Presidente Fontana sta lavorando giorno e notte da giorni, tutti possiamo essere stanchi. Penso sia stato un momento liberatorio". E' quanto ha detto a Start, su Sky TG24, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia commentando la decisione del governatore lombardo, apparso in diretta Fb con la mascherina dopo che una sua collaboratrice è risultata positiva al coronavirus (LIVEBLOG) e per questo criticato, sui social e non solo.

Il governatore Fontana durante la diretta Fb di ieri

Boccia a Sky tg24: "Evitare cose che possano essere interpretate male"

"Sta bene, quindi gli chiedo di continuare a lavorare come ha fatto in questi giorni e come so già che sta facendo. Tutti noi in questo momento dobbiamo evitare di fare cose che possano essere interpretate male. Lavoriamo tutti insieme per riempire di nuovo le strade di Milano e della Lombardia”, ha aggiunto Boccia.