Lerner su Pontida: in passato Bossi chiamava per chiedere scusa



"In passato, ricorda Lerner, "quando anche un parlamentare della Lega diceva nei comizi 'vedo Lerner e capisco Hitler' - riferendosi all'ex deputato Cesare Rizzi - arrivava la mattina dopo la telefonata di Umberto Bossi che diceva 'quello e' un pirla, scusalo, noi non la pensiamo certo cosi". Mi e' successo piu' di recente con Giorgetti, che mi ha detto 'non pensare che questa pulsione razzista e antisemita sia l'espressione della Lega'. Ho l'impressione che invece Salvini ci gongoli e ci marci un po'. Di certo non telefona. Non mi ha chiamato, e diciamo che non mi manca".