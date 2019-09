Pontida, la bambina portata sul palco da Salvini non è di Bibbiano

La bambina salita sul palco di Pontida insieme alla madre e citata dal leader della Lega Matteo Salvini alla fine del suo discorso, non è coinvolta nell'inchiesta sui presunti affidi illeciti a Bibbiano e nella Val d'Enza reggiana. A dirlo è l’agenzia Ansa che lo avrebbe appreso da fonti giudiziarie. Continua così a far discutere la manifestazione della Lega (LE FOTO – IL DISCORSO DI SALVINI).

Borgonzoni: “Figlia di genitori di un’associazione”

Sul caso è intervenuta anche la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, ospite di La7: “La bambina - ha detto - è figlia di genitori di un'associazione che ci ha chiesto di salire sul palco e portare la loro testimonianza. E il nostro palco sarà sempre aperto alla gente e ai cittadini”.

Salvini: “Verranno fuori altre Bibbiano”

Per Salvini la bambina è un simbolo: “Non una ma cinquanta bambini”, ha detto rispondendo alle polemiche: “Se qualcuno ruba i bambini ai genitori” per un ritorno economico “è lui il delinquente”. Di storie come Bibbiano “ne verranno fuori altre - aggiunge - non solo in Emilia”. Il chiarimento sulla bambina sul palco a Pontida era stato anticipato su Facebook dalla blogger Selvaggia Lucarelli.