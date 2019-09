"Poi con calma nelle prossime settimane spiegherete al Paese cosa ci sia di dignitoso in tutti i repentini voltafaccia che ci sono stati in poche settimane". Così il premier Giuseppe Conte, nella sua replica al Senato, è intervenuto dopo il discorso di Matteo Salvini. Immediata la reazione dai banchi del Carroccio che, alla parola "voltafaccia", sono insorti urlando "Vergogna! Ma di cosa parla?" e intonando cori scandendo la parola "dignità".

“Si dà la colpa agli altri per salvare la leadership”

"Assegnare ad altri le proprie colpe è il percorso più lineare per essere deresponsabilizzati a vita, un modo certo, non il migliore, per salvare la propria leadership - ha continuato Conte alludendo alla Lega e a Salvini - Errare è umano, ma dare agli altri le proprie colpe è il modo migliore per conservare la leadership del proprio partito".

“All’Italia il portafoglio Ue più forte che c’è”

Il premier ha poi parlato dello scenario europeo e della nomina di Paolo Gentiloni a commissario dell’Economia: "La neo presidente Ursula von der Leyen riconosce all'Italia il portafoglio più forte che c'è. La polemica politica e le logomachie sono intense e vivaci, ma vi invito a considerare il commissario come colui che rappresenterà l'Italia intera. Lo farà per cinque anni, sarà un importante presidio non per la maggioranza di turno". Poi l’invito alle opposizioni: "Dobbiamo fare di tutto per poter realizzare le riforme che stanno a cuore al Paese, in una prospettiva di nuova legislatura" europea. "Confido che anche le forze di opposizione diano il loro contributo perché quello che costruiremo in questa legislatura andrà a beneficio di tutti gli italiani", ha detto Conte, a partire dalla "revisione del patto di stabilità e crescita".