La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha ufficializzato la lista dei commissari, la prima con una sostanziale parità di genere (14 uomini e 13 donne). Nella squadra, come indicato dal nuovo governo italiano, c’è anche l'ex premier Paolo Gentiloni: a lui dovrebbero essere assegnati gli Affari economici e monetari: sarebbe la prima volta per un italiano. Alle 12 di oggi verranno svelate le attribuzioni dei commissari: fino a quel momento, avvertono gli addetti ai lavori, modifiche nell'assegnazione dei portafogli sono possibili, ma a meno di colpi di scena a Gentiloni dovrebbe ereditare la posizione che nell’ultima legislatura è stata di Pierre Moscovici.

Parità di genere nella nuova Commissione

Con quattordici uomini e tredici donne, von der Leyen ha messo insieme la Commissione più rosa della storia. La pattuglia più numerosa - con 10 commissari - fa capo alla famiglia dei socialisti europei, otto appartengono al Ppe e sei ai liberali di Renew Europe. Otto sono commissari uscenti, col veterano Johannes Hahn (Ppe) al suo terzo mandato dopo aver ricoperto l'incarico delle Politiche regionali nel Barroso 2 e dell'Allargamento nella compagine Juncker, ora in predicato per il Budget. Tra le donne spicca la francese Sylvie Goulard (Liberale), ex ministra della Difesa ed ex eurodeputata, grande esperta di Ue, dove ha lavorato anche come consigliera dell'allora presidente dell'esecutivo comunitario Romano Prodi, probabile prossima commissaria all'Industria, Difesa e Mercato unico.

La greca Schinas si occuperà di migranti

Il portavoce della Commissione uscente, il greco Maragritis Schinas, dovrebbe occuparsi di Migranti, mentre l'irlandese Phil Hogan di Commercio, anche in chiave Brexit. Nel futuro dell'ex premier e commissario uscente Valdis Dombrovskis sembra esserci la responsabilità dell'Energia, mentre per il primo vicepresidente Frans Timmermans i cambiamenti climatici, e per la vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager il Digitale.