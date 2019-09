La gaffe della presidente del Senato crea qualche attimo di imbarazzo in aula. Verso la fine dell'intervento di Matteo Salvini a palazzo Madama per il voto di fiducia, Maria Elisabetta Alberti Casellati rivolge un "Senatore Casini, concluda per favore" al leader della Lega che risponde con un ironico "Casini no, questo no..." per poi concludere il suo discorso. Governo Conte bis, oggi il voto di fiducia al Senato: DIRETTA LIVE