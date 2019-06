"Il governo deve andare avanti". È questo il messaggio lanciato dai due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio che oggi pomeriggio, per circa un'ora, si sono incontrati a Palazzo Chigi. Si tratta del primo faccia a faccia dei due ministri da settimane, dopo le tensioni dell’ultimo periodo e il richiamo del premier Conte. Al centro dell'incontro, gli obiettivi da realizzare, primo su tutti l'abbassamento delle tasse, argomento che i due vicepremier considerano "prioritario per il rilancio del Paese", come spiega un comunicato di Lega e M5s.

Salvini e Di Maio: dialogo con Ue metta al centro l'Italia

"Servono misure straordinarie e nessun aumento delle tasse per lo sviluppo dell'economia", si legge ancora, "i maggiori incassi dell'Irpef e dell'Iva quasi dell'8 per cento e la diminuzione della disoccupazione rispetto al 2018 nei primi quattro mesi di quest'anno ci dicono che siamo sulla buona strada". Poi uno sguardo anche all'Europa, dopo le elezioni del 26 maggio e all’indomani del primo passo fatto dall’Ue per avviare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Lo scopo è di "riavviare" un dialogo costruttivo con Bruxelles che rimetta al centro "dopo anni di governi passivi gli italiani".

L'incontro "utile, positivo e cordiale" a Palazzo Chigi

Nel pomeriggio, il leader della Lega era uscito dalla sua casa di Roma intorno alle 15.30, dicendo di non avere appuntamenti né con Mattarella né con Di Maio e che sarebbe andato al Viminale. Invece, è andato a Palazzo Chigi dove ha incontrato proprio il capo del M5s. Alla fine, entrambi hanno lasciato la sede della presidenza del Consiglio senza rilasciare dichiarazioni. Ma nella nota congiunta delle due forze politiche si sottolinea come il colloquio sia stato "utile, positivo e cordiale". Di Maio è atteso oggi a Campobasso, mentre Salvini a Prato in vista del ballottaggio per le elezioni comunali di domenica.

