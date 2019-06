I ballottaggi del 9 giugno assumono, in Toscana, un significato fortissimo in previsione delle elezioni regionali del prossimo anno. Il Pd è uscito dal voto europeo comunque come primo schieramento, ma i consensi della Lega sono cresciuti in maniera significativa su tutto il territorio.

La sfida è tra centrodestra e centrosinistra

Centrodestra e centrosinistra andranno alla sfida finale senza nessun apparentamento, a Prato come a Livorno, altra città simbolo della regione. Il sindaco uscente Matteo Biffoni, candidato per il centrosinistra, ha ottenuto, al primo turno, il 47,16% delle preferenze. Il prossimo 9 giugno sfiderà Daniele Spada, del centrodestra, che ha raccolto il 35,12% delle preferenze. La Lega punta molto su Prato, proprio in vista delle elezioni regionali del 2020. Il partito democratico da parte sua, non vuole mollare il comune, storica roccaforte della sinistra. Ultimi giorni di campagna elettorale a Prato, come per il primo turno si voterà in un’unica giornata dalle 7 alle 23.