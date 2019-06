Bruxelles potrebbe avviare una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia. A dirlo è il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger: "Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla procedura di infrazione - ha detto in un'intervista all'emittente televisiva tedesca n-tv - L'Italia non dovrebbe essere un rischio per l'Eurozona". Una notizia che anticipa l'arrivo da Bruxelles del documento di circa 20 pagine contenente la valutazione dell'Ue dopo la lettera inviata da Roma sui conti del nostro Paese e che, secondo Repubblica, potrebbe contenere la richiesta di una manovra correttiva di 3-4 miliardi di euro. Il vicepremier Salvini, in attesa della risposta di Bruxelles, ha commentato: "Si farà tutto il possibile per rimanere nei parametri stabiliti ma se suo figlio ha fame e per dargli da mangiare deve ridiscutere un parametro con il capoufficio che fa? Viene prima il figlio o il capoufficio? Viene prima un figlio, con tutto il rispetto per il capoufficio. È una non scelta". E alle domande sulla sua eventuale reazione alla richiesta di rispetto dei vincoli europei da parte di Conte, il leader della Lega aggiunge: "Stiamo in Europa ma rivendendo le norme: quante volte è successo? Accadde anche con la direttiva Bolkestein".

Attesa la valutazione Ue: probabile procedura d'infrazione

È attesa quindi per oggi, 5 giugno, la valutazione Ue dopo la lettera di Roma sui conti. Nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria, che aveva già replicato a Bruxelles inviando una risposta ai rilievi sul debito, e secondo cui "più cresce l'economia più non c’è bisogno di sforare", secondo il quotidiano Repubblica "al termine della riunione settimanale la Commissione europea presieduta da Jean-Claude Juncker punterà il dito contro le misure gialloverdi". Bruxelles pare infatti intenzionata rivedere le misure che "hanno danneggiato la crescita e fatto volare spread e debito". Sotto accusa ci sarebbe in particolare Quota 100 che "ha sottratto risorse a investimenti, istruzione e lavoro". In base a quanto riportato, nel documento che arriverà a Roma viene sottolineato come "l’Italia sia fuori da tutti i parametri Ue nei tre anni coperti dal rapporto". Ed è per questo motivo che arriverà che l’apertura "della procedura sui conti del 2018". (LE POLEMICHE SULLA LETTERA DI TRIA A BRUXELLES)