"Alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi". Sono le parole del premier Giuseppe Conte che si prepara al discorso rivolto agli italiani. Responsabilità e dignità saranno i due temi chiave indirizzati alle parti politiche della maggioranza, dopo i numerosi scontri in questo suo primo anno a capo del governo. Per responsabilità si intende, soprattutto, attenzione ai dossier, alle cose da fare piuttosto che ad una campagna elettorale permanente. Nella dignità, invece, il premier potrebbe individuare la conditio sine qua non per la prosecuzione dell'era giallo-verde. Quello di Conte, probabilmente sarà un richiamo netto e anche duro. Ci sarà spazio anche per ricordare quanto fatto in questi mesi dall'esecutivo. Il premier parlerà a borse chiuse, nel giorno in cui lo spread ha riaperto in rialzo dopo la lettera di risposta dell'Italia all'Ue sui conti pubblici.