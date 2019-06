Debora Serracchiani (Pd): Nessuna novità da Conte, cose già dette e risapute

"La conferenza stampa di Conte è stata una banale ricapitolazione di cose già dette e risapute: per dire che il Governo può cadere da un momento all'altro occorreva andare in Parlamento non davanti ai giornalisti". Così in una nota la deputata del Pd Debora Serracchiani. "Stupisce che per per non oscurare questo riassunto del presidente del Consiglio sia stato fatto saltare un appuntamento informativo della Rai. Fatti del genere avvengono in circostanze straordinarie, e la conferenza stampa di Conte non può certo essere considerata tale. E' una forzatura che speriamo non diventi abituale", conclude Serracchiani.