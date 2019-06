Apertura in leggero rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 279 punti base contro i 276 della chiusura del 3 giugno. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,58%.

L'andamento del 3 giugno

Lunedì 3 giugno, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso in deciso calo attestandosi a 276 punti base, dopo l'apertura a 290. Per la Borsa di Milano chiusura leggermente in positivo con l'indice Ftse Mib in aumento dello 0,36% a 19.874 punti. Anche le altre Borse europee hanno chiuso in lieve rialzo: Parigi ha segnato un aumento finale dello 0,65% e Francoforte dello 0,56%, mentre Londra ha registrato una crescita dello 0,32%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).