Dopo il monito in conferenza stampa a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte lancia un nuovo appello al vice Matteo Salvini in merito al “super-emendamento” della Lega al decreto Sblocca cantieri sul Codice degli appalti, sul quale si è consumato un nuovo scontro tra Carroccio e M5s (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "Faccio un appello alla Lega”, ha dichiarato il presidente del Consiglio, “il tempo è poco, mi raccomando”. Poi ha aggiunto: "Ormai è pubblico questo super-emendamento che rimette in discussione tutto un impianto cui abbiamo lavorato per mesi con gli amici della Lega raccogliendo tutte le istanze degli operatori e stake-holder". Il premier ha lanciato anche un altro appello per evitare che il decreto Sblocca cantieri decada con tutta una serie di problematiche, compresa la decadenza delle norme per i terremotati.

Conte alla Lega: “Mi raccomando”

“Non metto in discussione la buona fede degli amici della Lega. Il super-emendamento ha portato con sé oltre 400 emendamenti, siamo a pochi giorni dalla conversione, siamo al Senato e dobbiamo passare alla Camera”, precisa Conte. Poi un ulteriore monito al Carroccio: "In questo decreto c'è tanto lavoro, ci sono le norme sui terremotati. Mi raccomando...".

Il premier: “Così creiamo un caos”

Conte si appella anche agli aspetti giuridici legati al super-emendamento sul Codice degli appalti: “Da 30 anni faccio il giurista e questo super-emendamento non l'ho capito, dal punto di vista tecnico rischia di creare il caos normativo”, avverte. “So che in sostanza, volendo congelare l'attuale Codice degli appalti, propone una improbabile reminiscenza del vecchio codice, che è ormai abrogato, quindi davvero ci avviamo a un caos".

Lo scontro sul Codice degli appalti

Il nuovo - e primo dopo il monito di Conte - scontro in seno al governo si è consumato ieri sera nel vertice convocato dal premier a Palazzo Chigi per discutere l'emendamento della Lega al decreto sblocca cantieri (COSA PREVEDE) che vorrebbe sospendere per due anni il codice degli appalti. M5s e premier sono contrari e, hanno spiegato fonti pentastellate, la Lega si presenta al tavolo senza alcun elemento tecnico a favore della norma.