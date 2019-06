È sullo stop per due anni al codice degli appalti che si consuma il primo scontro tra M5s e Lega dopo l'ultimatum di Conte sul governo. Niente accordo, ieri sera, alla riunione a Palazzo Chigi sull'emendamento del Carroccio. “Chi tradisce il contratto, tradisce il Paese”, spiega il leader del Movimento intervistato dal Corriere della Sera. Assicura che “nessuno vuole vivacchiare” e spera in un vertice “il prima possibile”. Matteo Salvini, però, chiarisce al quotidiano: "Se il governo dura? Lo sparemo entro giugno". Ma precisa: "Per quanto mi riguarda, non ho mai pensato né prima né dopo le Europee di farlo cadere”.

Lo scontro sul codice degli appalti

Il ministro dell'Interno chiarisce però che "sui vincoli Ue il voto europeo è stato chiaro". E allacciandosi a quanto detto da Di Maio, che ha chiesto che cessino gli attacchi contro i ministri a 5 stelle, Salvini spiega: "L’ultimo mese è stato davvero sgradevole. Con attacchi personali pesantissimi, con il nome della Lega associato a Tangentopoli". Le dichiarazioni dei due vicepremier arrivano a poche ore dal discorso di Giuseppe Conte, in cui il presidente del Consiglio ha lanciato un ultimatum: ”Non mi presto a vivacchiare, galleggiare. Sono pronto a rimettere il mio mandato al presidente della Repubblica”. Rivolgendosi a Salvini e Di Maio, il premier ha quindi chiesto: "Decidano" se vogliono andare avanti o no. Ma poco dopo è andato in atto lo scontro durissimo nel vertice per discutere l'emendamento della Lega al decreto sblocca cantieri. Con M5s e il premier contrari, spiegano fonti pentastellate, la Lega si è presentata al tavolo senza alcun elemento tecnico a favore della norma. Sulla questione, intanto, interviene anche il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti: Conte voleva farsi "ombrello" per salvare il suo governo, ma è inutile se la pioggia poi è "nucleare, radioattiva", spiega intervistato da Repubblica.

Data ultima modifica 04 giugno 2019 ore 07:50