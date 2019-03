Padre di Ramy: "Ora la cittadinanza a mio figlio" Viminale: "Valuteremo"

Il Viminale è pronto a velocizzare al massimo le procedure per riconoscere la cittadinanza italiana a Ramy, il tredicenne di origini egiziane che ieri è stato il primo a dare l'allarme a bordo del bus dirottato e dato alle fiamme dall’autista nel Milanese (LE TESTIMONIANZE DEI RAGAZZI - LA FUGA DEI RAGAZZI - RAMY, SAMIR E GLI ALTRI: I RAGAZZI EROI). Il ministero, secondo quanto si apprende, sta accertando la situazione del ragazzino ed è pronto a farsi carico delle spese e di tutte le procedure burocratiche per accelerare al massimo la concessione della cittadinanza. La richiesta del provvedimento è stata avanzata dal padre del ragazzo e subito è stata rilanciata dal vicepremier Luigi Di Maio: "Ha messo a rischio la propria vita per salvare quella dei suoi compagni. È la cittadinanza per meriti speciali che si può conferire quando ricorre un eccezionale interesse dello Stato. Sentirò personalmente il presidente del Consiglio in questo senso", sottolinea il leader del M5s in un post su Facebook. "Stiamo facendo tutte le verifiche del caso. Ora dobbiamo leggere le carte e valuteremo", ha spiegato l’altro vicepremier Matteo Salvini (LE FOTO - IL BUS IN FIAMME - LA TELEFONATA DI ALLARME).

Il padre: “Sarebbe bello se ora ottenesse la cittadinanza”

"Mio figlio ha fatto il suo dovere, sarebbe bello se ora ottenesse la cittadinanza italiana", ha detto il padre del 13enne, che ieri ha avuto il coraggio di utilizzare un telefono nascosto all'autista sequestratore ed è riuscito a fare la prima telefonata al 112, attivando così i soccorsi. "Siamo egiziani, sono arrivato in Italia nel 2001, mio figlio è nato qui nel 2005 ma siamo ancora in attesa di un documento ufficiale. Vorremmo tanto restare in questo Paese. Quando ieri l'ho incontrato l'ho abbracciato forte", ha aggiunto.

Quando si può concedere la cittadinanza per meriti speciali

La cittadinanza per meriti speciali può essere concessa - con Decreto del presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri - allo straniero che abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato. A definire la fattispecie è la legge del 5 febbraio 1992, sulle 'Nuove norme sulla cittadinanza' e in particolare l'articolo 9, comma 2. Articolo che recita: "Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato".