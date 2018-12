Manovra, oggi il voto di fiducia. Duello Lega-M5S sull'ecotassa

Mentre il governo gialloverde è già pronto a riscrivere la legge di bilancio nel secondo giro al Senato, è atteso oggi il primo via libera della Camera sulla manovra: l'appuntamento per il voto di fiducia a Montecitorio è per le 18.50. Ma, nel frattempo, sale la tensione tra gli alleati sull'ecotassa per le auto più inquinanti. I Cinquestelle insistono sulla norma - “è nel contratto di governo”, dicono - mentre Salvini ribadisce: “Tutelare l'ambiente, ma senza nuove tasse”. E mentre i conti ancora non tornano e l’Europa attende correzioni, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia torna all’attacco: la manovra "è solo espansiva e non per la crescita" e il rischio di una recessione in Italia "è possibile".

L’ecotassa

Così, dopo condono, anticorruzione e dl sicurezza, è ora l’ecotassa a mettere alla prova l’alleanza tra Lega e M5S. Stavolta l'oggetto del contendere è il "bonus malus" inserito nella manovra per incentivare la diffusione delle auto a basse emissioni, “punendo” allo stesso tempo con un aggravio quelle inquinanti. Una vera e propria tassa, inserita da un governo che di aumenti della pressione fiscale non ha mai voluto sentire parlare. In base alla norma così come approvata in commissione Bilancio della Camera, frutto di un blitz del Movimento 5 Stelle pienamente sostenuto dal ministero dello Sviluppo economico, nel gruppo delle vetture considerate dannose per l'ambiente, e quindi da tassare, rientrano non solo le auto di grossa cilindrata, ma anche una serie di utilitarie a prezzo più o meno basso, diffusissime in Italia, come la Panda o la Clio. Un dettaglio che, secondo alcuni, rischia di penalizzare anche gli automobilisti meno danarosi, oltre che di mandare definitivamente a gambe all'aria un mercato già in difficoltà con quelle che il Csp stima 100mila immatricolazioni in meno, e che per questo ha fatto insorgere costruttori e consumatori. Il governo ha già annunciato correzioni nella seconda lettura della legge di bilancio al Senato.

Le tensioni Lega-M5S

"L'ecotassa è dentro la legge di bilancio al momento ed è un bonus per le auto elettriche e a metano e le ibride. Non c'è nessuna tassa alle auto, - ha insistito Di Maio - è un bonus per chi acquista auto che non inquinano", ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, rinunciando alla parola “malus”. Una marcia indietro condivisa fino a un certo punto dal sottosegretario all'Economia, Laura Castelli che ha chiamato in causa il contratto: "La volontà del governo è quella di tenerla - ha detto parlando della tassa -. Sta nel contratto di governo". Nel documento la parola tassa non compare mai, ma la regola del "chi inquina paga" viene esplicitamente citata. E rivendicata anche dal ministro dell'Ambiente, anche lui cinquestelle, Sergio Costa: "Chi non intende allinearsi alla salvaguardia del Pianeta, deve essere sfavorito", ha spiegato. La Lega, però, non ha intenzione di lasciar correre. Matteo Salvini è stato il più drastico: "Con me, con il sostegno della Lega, l'ecotassa non passerà mai". A mediare, come sempre, è intervenuto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha invocato "un supplemento di riflessione", rinviando la spinosa questione "ai prossimi giorni". "C'è ancora il passaggio Senato - ha specificato - e c'è tempo per emendamenti".

Modifiche al Senato

E al Senato, dove i tempi per l’esame sono stretti, sono diverse le misure che potrebbero cambiare. Dalla pace fiscale, non come condono ma sotto forma di saldo e stralcio, alle pensioni d'oro (Di Maio assicura un taglio fino al 40%). A Palazzo Madama sono attese le misure chiave su reddito e pensioni, dalla riforma della legge Fornero al taglio appunto degli assegni previdenziali più alti. C'è da risolvere anche il mancato rifinanziamento per gli orfani di femminicidio, che potrebbe essere corretto. E c'è poi il capitolo Roma, per il quale sono in arrivo "stanziamenti importanti", è l'annuncio del sottosegretario Vito Crimi. In attesa di modifiche macro, la manovra - che era faticosamente approdata in Aula alla Camera - è dovuta tornare in commissione Bilancio per un pit-stop: problema di coperture, valutate al ribasso come nel caso dell'aliquota agevolata per le spa che si è scoperto che anziché un milione ne costava 30, e che quindi è stata cancellata.

La trattativa con l’Ue

Intanto, i conti ancora non tornano. Non solo perché Di Maio e Salvini hanno detto "no" a far slittare a giugno le misure più costose, reddito di cittadinanza e "quota 100". Ma anche perché vogliono “investire” su nuove, costose, misure, come il saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia. Non emerge ancora, nella riscrittura della manovra, la correzione attesa dall'Europa per evitare all'Italia una dolorosa procedura d'infrazione. Il deficit calerà. Di quanto e come, però, non è ancora dato sapere, neanche al termine dell'ennesimo vertice di governo sulla legge di bilancio. Conte punta a convincere Bruxelles con poco più di 7 miliardi di tagli per portare il deficit dal 2,4% al 2%. Ma l'Ue in partenza chiede uno sforzo da 16 miliardi per far calare il deficit strutturale: per un'intesa, secondo alcune fonti, serve di più. È "complicato" il negoziato, ammette il presidente del Consiglio. Ma, aggiunge, "non impossibile". Conte vedrà il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker martedì sera o mercoledì a Strasburgo. I gialloverdi hanno tempo fino al 19 dicembre per provare a evitare la bocciatura.