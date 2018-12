Manovra, Salvini: "No a nuove tasse, via quella sulle auto"

"Io sono contrario ad ogni ipotesi di nuove tasse sull'auto che è già uno dei beni più tassati". Così il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini torna sulla manovra contestando l’emendamento che introduce incentivi per l’acquisto di auto elettriche e introduce contestualmente anche una tassa per chi invece acquista veicoli inquinanti (TUTTI GLI EMENDAMENTI). E Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, annuncia che la norma verrà cambiata a Palazzo Madama spiegando che "pur condividendo il fatto che vada incentivato l'acquisto di auto elettriche, siamo però contrari ad un aggravio di costi per chi acquista auto di normale dotazione”. È ripresa intanto alla Camera la discussione generale sulla Legge di bilancio, su cui il governo potrebbe porre la fiducia.

Di Maio annuncia tavolo con costruttori e consumatori auto

Sulla norma è intervenuto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che sul blog delle Stelle pubblica un post per fare “chiarezza sul tema auto e inquinamento, perché è stata fatta un po' di confusione". Il leader M5s annuncia la decisione di “convocare un tavolo tecnico al ministero, per migliorare gli incentivi per l'auto elettrica, ibrida e a metano, con i costruttori, a partire da Fca, e con le associazioni dei consumatori”. Poi assicura: “Non esiste nessuna nuova tassa per auto già in circolazione. Chi ha un Euro3 o qualsiasi altra macchina non pagherà un centesimo in più”. Di Maio afferma di capire "le preoccupazioni di costruttori e dei cittadini che magari vorrebbero comprare un'auto ecologica, ma non se lo possono permettere. Per questo la norma va migliorata subito per non penalizzare nessuno”. Il vicepremier spiega così le motivazioni della norma: "Visto che i livelli di inquinamento, soprattutto al Nord, sono spaventosi, perché non premiare chi decide di comprare un'auto nuova meno inquinante?”.

"Tav, io tifo sì sempre e comunque"

Salvini si è soffermato poi sulla questione Tav, dopo l’annuncio del governo che l’analisi preliminare sui costi-benefici della Torino-Lione verrà ultimata entro dicembre: "Sulla Tav io tifo per il sì sempre e comunque”, afferma Salvini. “Aspettiamo l'esame finale dei tecnici ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture non di meno infrastrutture".

"Nessun rinvio su quota 100"

Tornando poi su quota 100, provvedimento bandiera della Lega, Salvini afferma che "non mi risulta nessun rinvio per le pensioni in manovra, sono fantasie dei giornali". Il vicepremier ricorda che "entro oggi ci saranno le stime vere sul lavoro e se in manovra avremo messo più soldi potremo spostarli su altro". "Siamo al governo da 6 mesi - continua poi il ministro - e ancora non abbiamo fatto mezza manovra. I risultati di un governo si vedono almeno dopo una manovra economica, non penso che i mercati salgano o scendano in base alle simpatie per Salvini. Chiediamo di lasciarci lavorare".

