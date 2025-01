Giustizia, il Csm boccia la riforma sulla separazione delle carriere

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha approvato un parere nettamente critico sul ddl costituzionale attualmente all'esame dell'Aula della Camera. Secondo la proposta votata a larga maggioranza, la separazione delle carriere "non trova riscontro nella giurisprudenza costituzionale" e non si comprende in che modo "possa contribuire a migliorare qualità ed efficienza della giurisdizione"

Le proposte

Secondo la proposta A, votata a grande maggioranza dai consiglieri, la separazione delle carriere "non trova riscontro nella giurisprudenza costituzionale", non si comprende in che modo "possa contribuire a migliorare qualità ed efficienza della giurisdizione". La proposta B, che andava in un senso diverso, è stata invece votata da 4 consiglieri laici di centrodestra. In sintesi, secondo la proposta, la riforma "porterebbe alla creazione di un corpo separato di funzionari pubblici numericamente ridotto e altamente specializzato, deputato alla direzione della polizia giudiziaria e all'esercizio dell'azione penale, un corpo essenzialmente autoreferenziale. Il potere dello Stato più forte che si sia mai avuto in alcun ordinamento costituzionale dell'epoca contemporanea, per cui sarà ineluttabile che di esso assuma il controllo il potere esecutivo".

"No a idea di magistratura con deficit di terzietà e imparzialità"

Nel parere approvato in plenum si rileva che "non può non osservarsi come impostare la questione della separazione delle carriere in termini di necessità costituzionale, o anche di stringente opportunità, rischi di veicolare l'idea per cui la magistratura giudicante presenta, oggi, deficit di terzietà e di imparzialità: un'idea che, tuttavia, non sembra trovare riscontro nell'esperienza concreta", dato che "in più del 40% dei casi le decisioni giudiziarie non confermano l'ipotesi formulata dalla pubblica accusa con l'esercizio dell'azione penale". E ancora: "Ove si ritenesse che l'unicità della carriera e la connessa possibilità di passare dall'una all'altra funzione incida negativamente sulla realizzazione dei principi del giusto processo (imparzialità, terzietà e parità delle armi), occorre chiarire in che termini e in che misura il passaggio di funzioni rappresenti un vulnus al principio di parità delle armi", si osserva nel documento, nel quale si evidenziano anche i dati più recenti sui passaggi da una funzione all'altra che "riguardano percentuali largamente inferiori all'1% dell'organico in servizio".