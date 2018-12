Alla Scala è il giorno della prima di Attila, tra applausi e proteste

In una piazza della Scala blindata per le proteste dei centri sociali, con oltre 900 agenti impegnati a mantenere l’ordine, va in scena la Prima della Scala. Quest’anno apre la stagione Attila, l’opera lirica di Giuseppe Verdi (LA TRAMA). Il pubblico del Teatro ha accolto con un applauso caloroso e lungo alcuni minuti l'ingresso nel palco d'onore del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al debutto alla prima, per assistere all’opera diretta dal maestro Riccardo Chailly, per la regia di Davide Livermore. Intanto nel corso del pomeriggio sono andate in scena anche alcune contestazioni: manifestanti del centro sociale “Il Cantiere” hanno lanciato vernice e ortaggi contro gli agenti in tenuta antisommossa, per poi dirigersi in piazza della Scala dove hanno manifestato con striscioni e slogan contro il ministro dell'Interno Salvini e altri esponenti del governo italiano.

Cinque minuti di applausi per Mattarella

Sono durati oltre cinque minuti gli applausi del pubblico rivolti al capo dello Stato. Gli applausi sono iniziati appena si è affacciato dal palco reale dove siede con la figlia, con il sindaco Giuseppe Sala insieme alla compagna Chiara Bazoli, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il prefetto Renato Saccone, la vicepresidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, il ministro della Cultura Alberto Bonisoli e il presidente della Lombardia Attilio Fontana, anche lui accompagnato dalla figlia Maria Cristina.

Presenti ministri, politici, imprenditori e cuochi

Moltissimi i volti noti presenti, tra ministri, politici, imprenditori e cuochi. Oltre al presidente Mattarella, sono arrivati alla Scala anche i ministri Alberto Bonisoli e Giovanni Tria, il principe Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo. In sala anche l'ex premier Mario Monti, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, la senatrice a vita Liliana Segre con Roberto Cenati dell'Anpi di Milano, il numero 1 di Brembo Bombassei, Carlo Messina di Intesa Sanpaolo, l'imprenditrice Diana Bracco, Livia Pomodoro, l'imprenditore Arturo Artom, l'ex ministro Corrado Passera, la presidente Eni Emma Marcegaglia. E poi gli chef Davide Oldani, Claudio Sadler, Ernst Knam, l'attrice Dalila di Lazzaro, le stiliste Lella e Gigliola Curiel, Irene Pivetti, il ballerino Sergei Polunin (GLI OSPITI ALLA PRIMA. LE FOTO).

Pereira: "Siamo eccellenza da export"

La prima della Scala è la "più importante al mondo" ed è una vetrina con cui presentarsi al mondo secondo il sovrintendente della Scala Alexander Pereira, che ha parlato di progetti in futuro all'estero, anche in Arabia Saudita. "L'opera lirica - ha ricordato - è nata in Italia. Questo Paese ha delle eccellenze come l'opera lirica e la Scala. E trovo molto importante in questo momento portare questa eccellenza italiana nel mondo in una serata così, ma anche di andare in Cina, in Arabia Saudita, in Australia, in America, come facciamo in questi mesi". "E spero - ha aggiunto - che gli imprenditori italiani seguano questa istituzione per far capire che l'Italia è un Paese di grande importanza".

Le proteste

I manifestanti che questo pomeriggio hanno lanciato vernice e ortaggi contro gli agenti, si sono successivamente fermati in piazza della Scala dove hanno manifestato con striscioni e slogan contro Macron, Salvini e altri esponenti dell'esecutivo. I militanti del centro sociale Il Cantiere, poche decine, hanno acceso alcuni fumogeni davanti a Palazzo Marino e sono stati esplosi 4 grossi petardi in un'area transennata che non ha provocato danni. Alcuni di loro indossavano pettorine gialle come i contestatori francesi. Pochi minuti prima dell'ingresso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell'inizio dello spettacolo sono stati accesi dei fuochi d'artificio e il gruppo si è sciolto senza ulteriori contestazioni (LE FOTO DELLE PROTESTE).

Data ultima modifica 07 dicembre 2018 ore 19:15