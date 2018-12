Scala, Pereira alla prima dell'Attila: "Lirica è eccellenza da export"

"La prima della Scala è la più importante al mondo, è una vetrina con cui presentarsi a tutti". Lo sostiene il sovrintendente della Scala Alexander Pereira, che ha parlato di futuri progetti all'estero, anche in Arabia Saudita. "L'opera lirica – sottolinea Pereira - è nata in Italia. Questo Paese ha delle eccellenze come l'opera lirica e la Scala. E trovo molto importante in questo momento portare questa eccellenza italiana nel mondo in una serata così, ma anche di andare in Cina, in Arabia Saudita, in Australia, in America, come facciamo in questi mesi".

Progetti con l’Arabia Saudita

La speranza del sovrintendente è che "gli imprenditori italiani seguano questa istituzione per far capire che l'Italia è un Paese di grande importanza". Alla prima della Scala sarà presente anche il ministro della Cultura saudita Bader bin Farhan al-Saud. "Con lui stiamo parlando di progetti insieme", conclude Pereira.