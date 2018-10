Dopo la bocciatura della manovra da parte della Commissione Ue, in Italia prosegue il dibattito sulle prossime mosse del governo, che ha tre settimane per inviare una bozza corretta della legge di bilancio (COSA SUCCEDE ORA). L’esecutivo giallo-verde ha espresso pareri unanimi sulla necessità di dialogo con Bruxelles facendo quadrato intorno ai capisaldi della manovra (LE MISURE PREVISTE). Il vicepremier Luigi Di Maio, in un'intervista a Radio 24, ha detto: “Non credo che si debba parlare di cambiare la manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno stato sovrano". Secondo il ministro del Lavoro, i mercati non sono preoccupati per la manovra "ma sono preoccupati per uno storytelling falso che l'Italia voglia uscire dall'euro e dall'Europa" (COME STA ANDANDO LO SPREAD OGGI).

Salvini: manovra darà serenità

Il pensiero di Di Maio è stato ribadito anche dall'altro vicepremier Matteo Salvini, secondo cui "la manovra economica darà serenità e stabilità all'Italia, quindi non abbiamo bisogno di aiuti esterni". Il ministro dell'Interno, parlando da Verona, ha spiegato: "Noi puntiamo sul lavoro, la vita reale. Gli italiani ci hanno votato per intervenire sulla vita reale, sulla legge Fornero, su Equitalia, sulle partite Iva, sull'agricoltura. La finanza seguirà".

Conte: lo spread alto è un problema, abbassiamo i toni

Anche il premier Giuseppe Conte è tornato sul tema in un colloquio con Stampa e Repubblica, in cui ha ammesso che "se lo spread sale, o se comunque si mantiene alto a questo punto, è un problema, quindi dobbiamo augurarci che scenda. Abbassiamo tutti i toni. Vogliamo e dobbiamo mandare un messaggio di fiducia". Il presidente del Consiglio ha aggiunto che “serve un dialogo costruttivo, la nostra manovra è seria, i fondamentali sono solidi. Il codice di comunicazione che abbiamo adottato è un codice molto più tranquillo, visto che invece in passato c'è stata qualche 'dialettica verbale'. Ma ora - evidenzia Conte - dobbiamo metterla da parte, lavorare tutti concentrandoci sul nostro obiettivo”.

