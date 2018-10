Spread oggi in Italia: come sta andando il differenziale tra btp bund

Apertura in calo per lo spread Btp/Bund (COSA E') che segna 318 punti contro i 321 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 3,57%. Avvio di seduta negativo anche per Piazza Affari (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,28% a 18.434 punti. Apertura in ribasso pure per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,39% a 4.933 punti, Londra cede lo 0,77% a 6.909 punti e Francoforte lo 0,89% a 11.098 punti. Euro in rialzo all'avvio di giornata. La moneta unica sale dello 0,19% a 1,1414 dollari mentre in Asia lo yen, visto come bene rifugio a fronte del calo generalizzato dei mercati azionari, cresce dello 0,27% a 111,96.

L’andamento: crolla Wall Street

Lo spread tra Btp e Bund ieri ha chiuso in rialzo a 321 punti base, rispetto ai 318 con cui aveva concluso martedì 23 ottobre, con il rendimento del decennale italiano al 3,60%. Nel corso della seduta il differenziale tra i titoli a 10 anni italiani e tedeschi ha raggiunto fino ai 324,6 punti base. Ieri quasi tutte le Borse europee hanno chiuso in rosso, appesantite da Milano (-1,69% a 18.485 punti). Per Piazza Affari è il minimo dal dicembre 2016. Anche l'indice Dj Stoxx600, rappresentativo dell'andamento dei listini europei, ha aggiornato i minimi dal dicembre 2016, chiudendo a 353 punti. Solo Londra ha terminato le contrattazioni in rialzo (+0,11%). Francoforte ha perso lo 0,73%, Parigi lo 0,29% e Madrid lo 0,56%. Crollo per Wall Street, con il Nasdaq che ha chiuso in calo del 4,43% in quella che è la sua seduta peggiore dall'agosto del 2011. Anche il Nikkei a Tokyo ha perso il 3,72%.