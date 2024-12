Vincenzo Carbone, chi è il nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate

Il Cdm ha avviato l'iter per la nomina di Carbone come direttore dell'Agenzia delle Entrate, fino alla scadenza del mandato del dimissionario Ernesto Maria Ruffini, che sarà a gennaio 2026. Classe 1963, avvocato, Carbone non è un nome nuovo all'Agenzia delle Entrate dove ha svolto una lunga carriera ricoprendo numerosi incarichi dirigenziali

Nelle scorse ore il Consiglio dei ministri ha avviato l'iter per la nomina di Vincenzo Carbone come direttore dell'Agenzia delle Entrate, fino alla scadenza del mandato del dimissionario Ernesto Maria Ruffini, che sarà a gennaio 2026. Classe 1963, avvocato, Carbone non è un nome nuovo all'Agenzia delle Entrate dove ha svolto una lunga carriera ricoprendo numerosi incarichi dirigenziali. Attualmente vicedirettore vicario e capo della divisione contribuenti, diventerà Direttore Generale: l'esecutivo ha infatti indicato il suo nome per succedere proprio a Ruffini.