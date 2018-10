Lo spread (COSA E') apre a 312 punti, in rialzo rispetto ai 309 punti con cui aveva terminato la giornata di ieri. Lo spread tra Btp e Bund (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) ha chiuso nella serata di giovedì 25 ottobre in deciso calo a rispetto ai 321 punti di mercoledì 24 ottobre. Dopo aver aperto a 318 punti e tasso sul decennale del Tesoro al 3,57%, il differenziale fra titoli italiani e tedeschi è sceso durante la giornata fino al 3,48%.



L'andamento: il rimbalzo di Piazza Affari

Bene la Borsa di Milano (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DI PIAZZA AFFARI) che gode di un rimbalzo e finisce la giornata di giovedì 25 ottobre con un rialzo dell’1,78%, dopo aver toccato mercoledì i minimi da metà dicembre 2016 e chiude in rialzo dell’1,78%. Piazza Affari è, per un giorno, la regina tra le piazze europee, rassicurate dalle conferme della Bce sulla sua politica monetaria. Chiusura in positivo anche per le altre principali Borse europee. Londra +0,59%, Francoforte +1,03% e Parigi +1,6%. In forte rialzo anche Wall Street. Il Dow Jones è salito ieri dell'1,63% a 24.984,32 punti, il Nasdaq el 2,95%% a 7.318,34 punti mentre lo S&P 500 ha fatto registrare un progresso dell'1,87% a 2.705,65 punti.